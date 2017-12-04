Mağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı’nda seyreden tıra taşıyabileceğinden fazla yük konulunca koskoca tırın dorsesi yan yattı, trafikte tehlike saçtı.

Bugün saat 15:00 sıralarında hem de trafiğin yoğun olduğu bir saatte duyarlı vatandaşlar tarafından çekilerek Gündem Kıbrıs’a ulaştırılan bu fotoğraflar bu kadar da duyarsızlık olmaz dedirtti.

Allah’a emanet araçların arasında seyreden tırı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, gazetemize ulaşan vatandaşlar ‘İnsan hayatı bu kadar mı ucuz. Anayolun ortasında devrilse sonuç ne olur kimse farkında değil” diyerek tepki gösterdi.



