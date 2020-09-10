“İnsan hayatı çok önemli, lütfen kurallara uyalım”

Yüksek Mahkeme Başkanı’nın Covid-19 olan odacısı, Serkan Şimşek, sosyal medyadan açıklama yaparak, durumuyla ilgili bilgi verdi.

Yaşadıklarını anlatan Şimşek, bugün hastalık belirtilerinin kaybolduğunu ve hastaneden karantina oteline götürüldüğünü ifade etti.

Şimşek, herkesin dikkatli olmasını ve kurallara uymasını istedi.

İşte Serkan Şimşek’in açıklaması:

“Evet arkadaşlar öncelikle herkesten allah razı olsun süreci sizlere çok kısa izah edeyim çünkü beni merak eden çok kıymetli kardeşlerim, abilerim, dostlarım ve arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Ben dün mahkemelerde yapılan testler neticesi de takriben 23:30 civarlarında bayağı uğraş neticesi de öğrenmiş oldum, takriben evden ambulansla ayakta tanı merkezine 2 saat gibi bir traji komik olaylardan sonra gittim, neler yaşadığımı sizlere daha sonra bilgi verecem. Tabii tomografim çekildi doktorun o çekilen tomogrofiyi yorumu benim göğsümde hiç bir sıkıntı olmadığını gayet çok sağlıklı ciğerlerimin olduğundan bahsetti, tabii benim ateşim 36 derece civarlarında seyretti, benim hafif sendromlu pandemi hastanesinde tedavi olacağımdan bahsettiler. Takriben ayaktan tanı merkezinden ruh ve sinir hastanesinin olduğu bölüme çok büyük bir çabamdan sonra iki saat gibi saat 02 :30 civarları da geldim ve bir hemşire hanım koridorda beni bekliyordu ve bana olduğum yerde durmamı ve yaklaşmamamı söyledikten sonra yavaş yavaş parolamı söyledim ve yaklastım ve tanıdık bir hemşire kardeşim olduğunu farkettim ve bana allah razı olsun emeğin için çok yardımcı oldu ve odama yerleştim dün gece ve BUGÜN hicbir hastalık belirgin yoktu ateşimde 36 civarlarındaydı, yine bugün öğleden sonra yapılan kan tahlillerimde çok temiz çıkmasından dolayı beni 20:30 civarlarında Gönyelide bulunan otele yerleştirdiler, kendinize çok iyi bakın çünkü insan hayatı çok önemli lütfen kurallara uyalım uymayanları da uyaralım sizleri çok ama çok seviyorum”