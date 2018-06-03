İnsan hayatı hiçe sayılıyor

Havadis'te yer alan habere göre, Dikmen Lefkoşa anayolunda, asfaltın orta yerinde oluşan yaklaşık 1 araba büyüklüğünde 15 20 santim derinliğindeki çukur yıllardır yetkililerin bu yoldan geçmesini bekliyor.
Her gün binlerce aracın kullandığı Dikmen Lefkoşa anayolunun yeni çevre yolu bölümündeki çukurlar, KKTC’de insan yaşamına verilen önemi gösterir nitelikte.
Çukurdan kurtulmak için karşı şeride geçmek kaçınılmaz
Dikmen Lefkoşa istikametindeki şeritte asfalt ortasında yaklaşık 1 araba boyutundaki çukura düşmemek neredeyse imkansız. Çukuru dolanabilmek için karşı şeride geçmek kaçınılmaz oluyor. Çukurun bazı yerlerinde 15-20 santime kadar çıkıyor.
Sadece tehlikeli olan odeģil ki.Birçok ana yollda var.Gönyrli-Girne-Lefkoşa çemberinde su ve ağır araçlardan dolayı yükselen ve oluşan cukuru kimse görmüyor.
Ama her nedense girne yolunda tonlarca asfalt sökulüp tekrar yapıldı.
ınsanların arabaları zarar gorur artı ınsanların canları tehlıkede ama bundan devlet sorumlu oldugunun farkında degıl yanlız bılırler bos konussunlar devlet devlet olsa halkının saglıgını ve gelecegını dusunur nafıle
Seyrüsefer diye bir vergi ödüyoruz ancak devlet dediğimiz kepaze yapı, yolları yapmadığından dolayı bir de araçların gördüğü zararı da ödemek zorunda kalıyoruz. Bu sözde devletin sözde yöneticileri de sadece sağda solda palavara atmaktan başka bir halt yemiyorlar. Tek işleri ve becerileri kamuda saatlerle oynamak ve üstün bir yetenek ile yalan söylemek. Ama suç halkta, bir beceriksiz hükümetin yerine diğer palavracı, beceriksiz hükümeti seçiyor. CTP, DP ve UBP'den bu ülkeye ne hayır geldi ki bundan sonra gelecek. Tek işleri yalan söylemek, palavra atmak, yolsuzluk ve hırsızlık yapmak. Halkı soymaktan başka birşey yapmıyor vatan hainleri
Yarın seyrüsefere zam yaparlar ama bu yollar yine yapılmaz. Maksat halkı soymak
Seyrüsefer diye bir geçim kaynakları var, onu yollara mı ayıracaklar. Halkın cebinden nasıl çalarızın bir diğer adını da seyrüsefer koydular. KKTC devleti dediğimiz yapı sadece hırsızlık üzerine kurulmuş sahte bir yapıdır.
Çukur olur zamanla. Düzeltilir de. Ama Gönyeli belediyesinin yaptırdığı tuzak yol zaten bizi her gün karşı şeride geçmeye mahkum ediyor. Niyazi restoranına olduğu yerde. Günde en az bin araç karşı şeride geçiyor. Gönüyeli belediyesi insanlar anlamasın diye şerit çizmiyor. Eeeeerr herkeste bir akıl var Allah'ınverdiği veya genetik yolla geçen. Onun ötesinde olmaz!