İnsan hayatı hiçe sayılıyor

Havadis'te yer alan habere göre, Dikmen Lefkoşa anayolunda, asfaltın orta yerinde oluşan yaklaşık 1 araba büyüklüğünde 15 20 santim derinliğindeki çukur yıllardır yetkililerin bu yoldan geçmesini bekliyor.

Her gün binlerce aracın kullandığı Dikmen Lefkoşa anayolunun yeni çevre yolu bölümündeki çukurlar, KKTC’de insan yaşamına verilen önemi gösterir nitelikte.

Çukurdan kurtulmak için karşı şeride geçmek kaçınılmaz

Dikmen Lefkoşa istikametindeki şeritte asfalt ortasında yaklaşık 1 araba boyutundaki çukura düşmemek neredeyse imkansız. Çukuru dolanabilmek için karşı şeride geçmek kaçınılmaz oluyor. Çukurun bazı yerlerinde 15-20 santime kadar çıkıyor.