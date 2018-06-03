Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99171
ALTIN
193.407
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2063
EURO
5.3613
Kozmetik ürünlerdeki alerji tehlikesine dikkat!
Kozmetik ürün alırken dikkat!
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Islak saçla uyumanın zararlarını bilseydiniz...
Tam bir mucize sakın vazgeçmeyin!
Tam bir mucizeymiş!
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
Gözlüklü insanlar daha mı zeki?
WhatsApp'a yaş sınırı geldi
WhatsApp'a yaş sınırı geldi

İnsan hayatı hiçe sayılıyor

Dikmen Lefkoşa anayolunda, asfaltın orta yerinde oluşan yaklaşık 1 araba büyüklüğünde 15 20 santim derinliğindeki çukur yıllardır yetkililerin bu yoldan geçmesini bekliyor.

03 Haziran 2018 Pazar 11:02
İnsan hayatı hiçe sayılıyor

Havadis'te yer alan habere göre, Dikmen Lefkoşa anayolunda, asfaltın orta yerinde oluşan yaklaşık 1 araba büyüklüğünde 15 20 santim derinliğindeki çukur yıllardır yetkililerin bu yoldan geçmesini bekliyor.

Her gün binlerce aracın kullandığı Dikmen Lefkoşa anayolunun yeni çevre yolu bölümündeki çukurlar, KKTC’de insan yaşamına verilen önemi gösterir nitelikte.

Çukurdan kurtulmak için karşı şeride geçmek kaçınılmaz

Dikmen Lefkoşa istikametindeki şeritte asfalt ortasında yaklaşık 1 araba boyutundaki çukura düşmemek neredeyse imkansız. Çukuru dolanabilmek için karşı şeride geçmek kaçınılmaz oluyor. Çukurun bazı yerlerinde 15-20 santime kadar çıkıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
st 2018-06-03 15:11:45

Sadece tehlikeli olan odeģil ki.Birçok ana yollda var.Gönyrli-Girne-Lefkoşa çemberinde su ve ağır araçlardan dolayı yükselen ve oluşan cukuru kimse görmüyor.
Ama her nedense girne yolunda tonlarca asfalt sökulüp tekrar yapıldı.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
alı kubı 2018-06-03 18:39:32

ınsanların arabaları zarar gorur artı ınsanların canları tehlıkede ama bundan devlet sorumlu oldugunun farkında degıl yanlız bılırler bos konussunlar devlet devlet olsa halkının saglıgını ve gelecegını dusunur nafıle

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hasan 2018-06-03 21:32:25

Seyrüsefer diye bir vergi ödüyoruz ancak devlet dediğimiz kepaze yapı, yolları yapmadığından dolayı bir de araçların gördüğü zararı da ödemek zorunda kalıyoruz. Bu sözde devletin sözde yöneticileri de sadece sağda solda palavara atmaktan başka bir halt yemiyorlar. Tek işleri ve becerileri kamuda saatlerle oynamak ve üstün bir yetenek ile yalan söylemek. Ama suç halkta, bir beceriksiz hükümetin yerine diğer palavracı, beceriksiz hükümeti seçiyor. CTP, DP ve UBP'den bu ülkeye ne hayır geldi ki bundan sonra gelecek. Tek işleri yalan söylemek, palavra atmak, yolsuzluk ve hırsızlık yapmak. Halkı soymaktan başka birşey yapmıyor vatan hainleri

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali 2018-06-03 21:32:54

Yarın seyrüsefere zam yaparlar ama bu yollar yine yapılmaz. Maksat halkı soymak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Cemal 2018-06-03 21:34:59

Seyrüsefer diye bir geçim kaynakları var, onu yollara mı ayıracaklar. Halkın cebinden nasıl çalarızın bir diğer adını da seyrüsefer koydular. KKTC devleti dediğimiz yapı sadece hırsızlık üzerine kurulmuş sahte bir yapıdır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doğru Söz 2018-06-03 22:52:31

Çukur olur zamanla. Düzeltilir de. Ama Gönyeli belediyesinin yaptırdığı tuzak yol zaten bizi her gün karşı şeride geçmeye mahkum ediyor. Niyazi restoranına olduğu yerde. Günde en az bin araç karşı şeride geçiyor. Gönüyeli belediyesi insanlar anlamasın diye şerit çizmiyor. Eeeeerr herkeste bir akıl var Allah'ınverdiği veya genetik yolla geçen. Onun ötesinde olmaz!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Yüksek Seçim Kurulu'nda yarın ad çekme var
Yüksek Seçim Kurulu'nda yarın ad çekme var
Karaman: "Dayanışma ve katılımcılık ile başaracağız"
Karaman: "Dayanışma ve katılımcılık ile başaracağız"
Civisilli: "Amacım İskele’yi ülkenin nazar boncuğu yapmak"
Civisilli: "Amacım İskele’yi ülkenin nazar boncuğu yapmak"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim