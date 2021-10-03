Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107

İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı

Türkiye’den yola çıkarak 18 Suriyeli mülteciyi Güney Kıbrıs sahiline bırakan zanlı M.A. geri dönerken yakalandı. Tutuklanan zanlı mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

03 Ekim 2021 Pazar 11:45
116 Okunma
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
banner108

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ahmet Gülderen, olguları aktardı. Polis, zanlının İnsan Kaçakçılığı suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 02 Ekim 2021 tarihinde saat 04.50 raddelerinde, Yeşilırmak’ta kıyıdan bir buçuk deniz mili açıkta Türkiye’de sakin zanlı M.A.’ın (E-22) 5.000 dolar karşılığında Türkiye Manavgat'tan yola çıkarak, yönetimindeki Thunder Bird 1 isimli 7 metre uzunluğundaki beyaz renk tekne ile Suriye uyruklu 18 kişiyi Güney Kıbrıs’ta bulunan Pirgo kıyısına indirip Türkiye’ye dönmeye çalıştığı sırada KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilip alıkonulduğunu anlattı. Polis, konu teknenin emare olarak zapt edilmiş olup zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, kuzey sahiline geldiğinde kıyıda suç ortağı olduğuna inanılan bir kişinin bölgede polis olduğunu kendisine bildirmesiyle, mültecileri Güney Kıbrıs sahiline bıraktığını itiraf ettiğini anlattı. Polis, aranan mülteci, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, meselenin ciddiyetine değinip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat! 7 saatlik elektrik kesintisi
Dikkat! 7 saatlik elektrik kesintisi
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
Girne'de davetli olmadığı düğünde takıları çaldı
“Koronavirüse Karşı Tek Gücümüz Aşı”
“Koronavirüse Karşı Tek Gücümüz Aşı”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim