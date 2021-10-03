İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ahmet Gülderen, olguları aktardı. Polis, zanlının İnsan Kaçakçılığı suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 02 Ekim 2021 tarihinde saat 04.50 raddelerinde, Yeşilırmak’ta kıyıdan bir buçuk deniz mili açıkta Türkiye’de sakin zanlı M.A.’ın (E-22) 5.000 dolar karşılığında Türkiye Manavgat'tan yola çıkarak, yönetimindeki Thunder Bird 1 isimli 7 metre uzunluğundaki beyaz renk tekne ile Suriye uyruklu 18 kişiyi Güney Kıbrıs’ta bulunan Pirgo kıyısına indirip Türkiye’ye dönmeye çalıştığı sırada KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilip alıkonulduğunu anlattı. Polis, konu teknenin emare olarak zapt edilmiş olup zanlının derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, kuzey sahiline geldiğinde kıyıda suç ortağı olduğuna inanılan bir kişinin bölgede polis olduğunu kendisine bildirmesiyle, mültecileri Güney Kıbrıs sahiline bıraktığını itiraf ettiğini anlattı. Polis, aranan mülteci, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, meselenin ciddiyetine değinip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.