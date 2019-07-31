Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor
Pokemon oyunu, kaldırılıyor
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı Yapabilir
Uzay Çöpçüleri 2050 Yılında İşbaşı...
6 yaşında 8 milyon dolara mülk satın aldı
6 yaşında 8 milyon dolara...
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...

İnsan kaçakçısının soruşturması devam ediyor

(Kamalı Haber) – Güney Kıbrıs’a insan kaçakçılığı yaparken Güney’de tutuklanıp yargılanan ve 6 ay hapis cezası aldıktan sonra tahliye edilen zanlı Arif Menteşoğulları ülkeye giriş yaparken tutuklanmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
İnsan kaçakçısının soruşturması devam ediyor

  Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü, olayla ilgili bulguları aktardı. Ömürlü, huzurda bulunan zanlı Arif Menteşoğulları’nın 27.2.2019 tarihinde saat 22.00 'da Akıncılar 28.ci Tümen 61 Alay 1.Tabur 2.Bölüğün sorumluluk sahasından bilinmeyen bir yerden Birinci derecede askeri yasak bölgeden JF 513 plakalı aracı ile 4

göçmen ile birlikte potima bölgesinden ara bölgeye gizlice ve izinsiz olarak girerek KKTC toprakları dışında kalan Güney Kıbrıs’a geçtiği esnada tespit edilerek Rum polisi tarafından tutuklandığını mahkemeye aktardı. Ömürlü, 2.4.2019 tarihinde Arif Menteşoğulları’nın, Mindange Lea Gracia, Divine Tangie Ndifor, Klinsman Nkongo Mengot ve Abraham Tabot Ebot aleyhinde Lefkoşa askeri mahkemesinden derdeste emri temin edildiğini söyledi. Ömürlü, 24.5.2019 tarihinde Rum mahkemesinin sonuçlandığını ve zanlı Menteşoğulları’nın 6 ay hapislik cezasına çarptırıldığını belirtti. Ömürlü, zanlının 30.7.2019 tarihinde saat 18.30'da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanarak Merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini anlattı. Ömürlü, zanlının aleyhine tahkikat yeni başladığından alınacak ifadeler, izlenecek kamera görüntüleri ve aranan araç olduğundan dolayı tahkikatın salimen yürütülebilmesi için poliste 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte pasaportla Güney'e geçmeye çalıştı
Sahte pasaportla Güney'e geçmeye çalıştı
Başkasının aracını sattı
Başkasının aracını sattı
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan tazminat açıklaması
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan tazminat açıklaması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim