İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu?

Özlem Çimendal

Bir vatandaşın içmek için bardağa boşalttığı meyve suyunun içinden çıkan küf herkesi şoke etti.



Ambalajlı paketteki küf parçası bardağa düştü

Cappy marka elma suyunun ambalajlı paketi içerisinde oluşan küf parçasının bardağa boşaltılma esnasında paket içerisinden bardağa düşmesi vatandaşı da şaşkına çevirdi.



Vatandaşı şaşkına çevirdi

Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan vatandaş, şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Bir daha kimse bu markayı tüketmesin” diyerek, insan sağlığının ne kadar hafife alındığına isyan etti.