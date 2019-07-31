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“İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet” Projesinin Açılış Etkinliği Dün, Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü’nde Gerçekleştirildi

“İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet” projesinin açılış etkinliği dün, Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü’nde gerçekleştirildi.  

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:47
“İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet” Projesinin Açılış Etkinliği Dün, Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü’nde Gerçekleştirildi

İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet” projesinin açılış etkinliği, 18.30-20.30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde yer aldı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği tarafından, İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı işbirliğiyle uygulanan projenin ana hedefinin, ülkedeki insan ticaretini önleme çabalarına katkı sağlamak olduğu belirtildi. 

Proje, yerel mevzuat ve kaynakların taranarak yasalarda iyileştirme çalışması yapılması üzerine önerilerin sunulması ve lobi çalışmalarının yürütülmesi ile insan ticareti mağdurlarına adli yardım verilmesi üzerine yoğunlaşacak.

İnsan Ticareti Mağdurları İçin Adalet Projesi Koordinatörü Ahmet Türkdoğan, iki proje hedefinin de eş zamanlı başlayarak devam edeceğini belirtti. 
TÜRKDOĞAN 
Türkdoğan, yasal ve uygulama çerçevesinin insan ticareti karşıtı uluslararası standartlara taşınması için hem yurt içinden, hem de yurt dışından uzman hukukçularla çalışılarak mevcut tüzükler veya yasa kapsamında çıkarılabilecek tüzüklerin belirleneceğini, bu tüzüklerde yasal iyileştirme çalışmaları yapılarak ilgili tüzüklerin geçmesi, ilgili yasalarda iyileştirme çalışmaları yapılması üzerine lobi çalışmaları yürütüleceğini kaydetti. 
Türkdoğan, yasal ve uygulama çerçevesini geliştirmek adına; avukatlara, yargıç ve savcılara, yasa koyucular, uygulayıcılar ve ilgili diğer yerel organlara ulaşarak; panel, çalıştay ve eğitimler düzenleneceğini söyledi. 
ESENDAĞLI

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, ülkede gerek yasal düzenlemeler, gerekse önlem ve uygulamalar anlamında “insan ticareti” diye bir sorunun varlığının kabul gördüğünü söylemenin zor olduğunu belirtti. 

Esendağlı, Kıbrıs’ın kuzey kesiminin uluslararası hukukun ve örgütlerin dışında tutulmasının, bu durum için gerekçe olmaması gerektiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak, Mülteci Hakları Derneği’nin yürüttüğü Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesine verdikleri desteğin yanında, bu proje ile hukukçular olarak doğrudan sahaya indiklerini ve inisiyatif üstlendiklerini kaydetti. 

Esendağlı, projenin hedeflerine ulaşması halinde, hem konuyla ilgili yasal boşlukların giderilmesi için zemin hazırlanmış olacağını hem de, çok görünür olmayan bir şekilde ama ciddi surette mağduriyeti bulunan insanlara adli yardım hizmeti verileceğini belirtti.

DOCHERTY
Avrupa Birliği Program Destek Ofisi (EUPSO) Bölüm Şefi Michael Docherty ise etkinlikte yaptığı konuşmada, 130 bin Avro’nun üzerinde bir AB katkısı olan bu projenin sadece uluslararası standartlara dayanan yasal çerçevenin genişletilmesini değil aynı zamanda insan ticareti mağdurlarının pilot adli yardım ve destek programı yoluyla haklara erişimini de artırmayı amaçladığını belirtti. 
Bunun yanı sıra, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İnsan Kaçakçılığı ile Mücadele Raporu’nda, Kıbrıs'ın kuzey kesiminin “insan kaçakçılığı için bir dokunulmazlık bölgesi olmaya devam ettiği”nin belirtildiğini belirterek, finansal kazanımlar olduğu sürece insan sömürüsünün devam edeceğini, bu utancı durdurmak adına herkesin üzerine düşen sorumlulukları yapması gereğini vurguladı. 

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Anahtar Kelimeler:
İnsan Ticareti Mağdurları
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