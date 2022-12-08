İNSANLAR BOĞAZLARINDAN KESİP EVLAT OKUTUYORLAR. KARŞILIĞI PİS SINIF VE OKULLAR..



*Bir ülke düşünün ki EĞİTİM için kılını kıpırtatmıyor.

*Bir ülke düşünün ki seçimler için dökülen döküldüğü yerde, kırılan kırıldığı yerde bırakılıyor.

*Bir ülke düşünün ki, sadece kendi yolunu gören yetkililer ile yönetiliyor.

*Bir ülke düşünün ki Başbakanı ET'de indirim yaptım diyor, öte taraftan hayvancılar birliği inanmayın diyor.

*Bir ülke düşünün ki, hiç bir biriminin takip ve denetimi olmuyor.



Aslında siz hiç böyle bir ülke düşünmeyin. Çünkü tam böyle bir ülkede yaşıyoruz. Aylardır çözülemeyen bir okul hizmetli (HADEME) sorunu hala devam ediyor. Kimsenin bir çözüm aradığı bulduğu ve dahası görevleri olanı yapmıyorlar.

Okullar sınıflar içler acısı. Tam bir eğitim yuvasın' dan çok affedersiniz pislik yuvasına dönmüş durumda. Çocuklarımız, gençlerimiz küçük bebeklerimiz onca pisliğin içerisinde , tozun içerisinde eğitim almaya çalışıyor. Hiç mi ya hiç mi insan düşünmez bu kadar zamandır bu sorunu çözmeyerek , görmezden gelerek, halı altı yaparak gidikce büyüyor olacağını.



Öğrenciler pislik içerisinde olan sınıflar'da ders yapıyorlar. Öğretmenler de aynı kaderi onlarla paylaşıyor. Çocuklar onca pisliğin içerisinde hastalanıyor, uyuz oluyor ve dahası düzğün eğitim alamıyor. Bu kadar veliler, insanlar bu sizlerin zorlaştırdığı hayat karşısında evlat okutmak için iki işte çalışıyor ama sonuç çocukları düzğün temiz bir yerde eğitim bile alamıyor.

Yazık ki ne yazık...

Bir kez olsun şu bizlere ayrılan köşe yazılarına güzel, tadir , mutluluk yazıları yazamamak nasip olacakmıdır. Hadi bizlere bu ülkede var olan bir ilki, bir olması gerekenin, bir başarının yerini gösterin. Ne yapılıyor bu ülke de fuzuli ve hep bana demekten başka. Niye seçildiniz sizler oraya, ne işiniz var sizin oralarda. Ve hala ne bu ısrar ve inatçılık.

Temiz sınıfın okulun yok heyyy duyuyor musunuz... Sayın hükümet edenler.

Yolu yok, Suyun yok, ışığı yok, sağlık sektörün yok, eğitimin yok. Hepsi vardı ama yok olmaya mahkum bırakıldı. Bu kadar mı yani , bu halka taktir gördüğünüz ve hakkı bumudur diyorsunuz. Sizlerin torunları evlatları özel okullarda okuyor diye bu kadar insanın evladı üvey mi ki? Çocuklar tozdan , topraktan , pislikten okula gitmek istemiyor.



İnsanların bin bir zorlukla mücadele ettiği şu kara aylar da aldıkları üç kuruş ile evlatlarına, gelecek mi hazırlayacak, günlük hayatlarının idamesini mi yapacaklar. Bir de bu kadarı yetmez gibi ülkeyi yönetiyoruz, diyenlerin umursamaz davranışlarından dolayı eğitim ve dolayısıyla evlatları mağdur edilecek öyle mi? HELAL OLSUN...

* Bir tel ötesi komşumuz GÜNEY KIBRIS'TA okulları ve sınıfları hiç gördünüz mü?

*Yollarını parklarını ışıklı caddelerini gördünüz mü?

*İnsan hayatına verilen önemi hiç gördünüz mü?

Şimdi beğenmiyorsan öte tarafta yaşayabilirsin diyebilirsiniz. Süre gelen çift uyruk kimliği ile şu sıralar mümkün değil malesef!!! Burada iki farklı toplumun muazzam şeklide ayrımını anlatmak istedim. Onlar da yönetiliyor, bizler de ama nasıl? İşte tartışılması gereken bu. İşte anlamamız gereken bu. İşte onların da bizlerin de insan olduğunun farkında olan bizlerin yaşadığımız ülkedeki devasa boşluğun seslenişi bu.

*Işıl ışıl bir GİRNE. Hani nerede, ne zaman oldu ki...

*Muhteşem bir LEFKOŞA. Çok duyun az inanın.

*Kalkınacak, tanıtılacak bir GÜZELYURT. Canım benim harita'dan silinmze iyi.

*Kıbrısın gözbebeği olacak GAZİ MAĞOSA. Dayanın belki ömrümüz yeter görmeye.



Olmayacak, yapılamayacak o kadar şeye imza atacaklarını söylediler ki. Söylenen onca şeyi iktidar uğruna unutular ki. Daha sizler okullara, eğitime , sağlığa çare bulamıyorken yepyeni , dünyanın tanıyacağı bir KUZEY KIBRIS yaratacağız hayallerin'de gidiyorsunuz. Günlerdir o karanlık yollar için Ulaştırma bakanlığına yazılar yazılıyor, söylemler yapılıyor. Biz diyoruz bu , onlar diyor şu kadar belediyeyi de alacağız.

Ya havle...

Bir kez olsun ya bir kez olsun eyleme gidilmeden, pankartlar açılmadan, haberleri yapılmadan bir kez olsun bir sorunu da anında çözünüz. Dün bu yaşandı ülkemizde ama bu gün gereğini yaptık ve her şey tamam deseniz ya. Yapsanız ya...

Nerede...



Tek acıdığım şey bu ülkede okumaya çalışıp, yetişmeye çalışıp, geleceğini kurmak için çabalayan onca gençlerimiz ve aileleri. Hak ettikleri bir toplumda yaşamıyorlar.

OKUL EĞİTİMİN EVİDİR...