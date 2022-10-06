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"İnsanları ayrıştıran politikaların karşısında duracağız"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), son dönemde yürütülen politikalarla ilgili olarak hükümete yönelik birtakım eleştirilerde bulunarak, “Suni gündemler yaratarak insanları ayrıştıran politikaların karşısında duracaklarını” belirtti.

06 Ekim 2022 Perşembe 20:57
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"İnsanları ayrıştıran politikaların karşısında duracağız"



Oda Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, ülkede ekonomi, istihdam, enerji, sağlık ve eğitim sektörlerinde bir dizi sıkıntı yaşandığına işaret ederek, “Ücretli işçi, usta, esnaf, üretici ve devlete yeni istihdam edilenler geçinebiliyor mu? Mevcut alım gücü ile yaşamı idame ettirme imkânı kaldı mı? Pahalılığın yüzde 120’lere, girdilerin/üretim maaliyetlerinin yüzde 200’lere dayandığı bu ülkede, insanların ve işletmelerin geleceğinden söz edebilir miyiz? Devlet bu konuda ne yapıyor?” diye sordu.

“Gençlerin geleceğine dair bugün için herhangi bir umut ışığı bırakıldı mı?” diye soran Oda, hastaneler, okullar, elektrik kurumu, kara geçiş kapılarında yaşanan sıkıntıları çözmek için gerekli “adımlar atılmadığını” savundu.

“Yıllar içinde büyük çabalar ve emeklerle kurulan ilişkileri, kazanılan hakları, atılan adımları ve yapılan açılımları; son dönemde yürütülen politikalarla yerle bir etmek kime ne kazandırır?” diyen Oda, “BM’ye meydan okuma, Maraş açılımı, yıl dönümü kutlamaları, tanınma ve ayrıştıran politikalar, ülkede tüm bu yaşanan sorunların neresinde?” diyerek sorularını sürdürdü.

“Mesele çok açıktır. Kurumlarına sahip çıkmayan, gençliğine gelecek sunamayan, üretimini planlayamayan, sağlığı, eğitimi düzgün, nitelikli ve ulaşılabilir kılamayan toplumların ne içerde ne dışarda saygınlığı kalır ne içerde ne de dışarda tanınırlığı olur” görüşünü savunan Oda, “Sorunları bilen de çözecek olan da yine bizleriz. Bugüne kadar yaptığımız gibi, hatta daha çok, üretmeye ve umudu yeşertmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Suni gündemler yaratarak insanlarımızı ayrıştıran politikaların da karşısında duracağız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkârlar OdasıKTEZOPolitika
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