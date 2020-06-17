Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne...
Sürekli ve geçmeyen baş ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?
Kronik baş ağrısına ne iyi...
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Ayak mantarına ne iyi gelir?
Doğal ekmeği sofranızdan eksik etmeyin
Sofranızdan eksik etmeyin

“İnsanların beklentilerini değerlendiriyoruz”

UBP MYK toplantısı devam ettiği sırada basın açıklaması yapan Başbakan Tatar, insanların beklentilerini değerlendirdiklerini kaydetti.

17 Haziran 2020 Çarşamba 15:41
1029 Okunma
“İnsanların beklentilerini değerlendiriyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ettiği sırada Başbakan Ersin Tatar, Genel Merkez binasından dışarıya çıkarak basın açıklaması yaptı.

Parti içi değerlendirmeler yaptıklarını, insanların beklentilerini değerlendirdiklerini söyleyen Başbakan Tatar, “Çok Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarla güzel bir toplantı yaptık.

Çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 17.06.2020 15:52
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarUBP MYKUBP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gibri 2020-06-17 18:21:02

Tatar ben da özel uçaknan Rus bayan getirebilirmiyim , yoksa garantörler için geçerlidir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Akaryakıta zam!
Akaryakıta zam!
Pozitif vaka yok
Pozitif vaka yok
Meclis yarın toplanıyor
Meclis yarın toplanıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim