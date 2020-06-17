“İnsanların beklentilerini değerlendiriyoruz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ettiği sırada Başbakan Ersin Tatar, Genel Merkez binasından dışarıya çıkarak basın açıklaması yaptı.
Parti içi değerlendirmeler yaptıklarını, insanların beklentilerini değerlendirdiklerini söyleyen Başbakan Tatar, “Çok Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarla güzel bir toplantı yaptık.
Çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 17.06.2020 15:52
Tatar ben da özel uçaknan Rus bayan getirebilirmiyim , yoksa garantörler için geçerlidir.