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İnsanların yaptıkları yardımlar yerine ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Türk Kızılay’ı aracılığıyla Ukrayna’ya gönderdiği gıda kolileri Başkent Kiev’in Irpin bölgesindeki savaş mağduru 65 aileye ulaştırıldı.  

27 Ekim 2022 Perşembe 18:24
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İnsanların yaptıkları yardımlar yerine ulaştı



Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Ukrayna’daki savaş mağdurlarına yönelik yardım kampanyası Ukrayna’nın Başkenti Kiev’in Irpin bölgesindeki 65 ailenin yüzünü güldürdü.

“Ukrayna’ya Yardım Eli” kampanyası çerçevesinde toplanan 53.804,90 TL tutarında nakdi bağış Ukrayna’da insani yardım faaliyetleri yürüten Türk Kızılay’ına gıda kolisi temini ve dağıtımı için şartlı bağış olarak aktarıldı.



Türk Kızılay’ı söz konusu nakdi bağış karşılığında, Ukrayna Kızılhaçı’nın gıda kolisi standartlarına uygun olarak, bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte 65 adet gıda kolisi temin ederek, Ukrayna Kızılhaçı deposuna teslim etmiştir.

Ukrayna’da devam eden savaş koşulları ve operasyonel zorluklar nedeniyle gıda kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşması hedeflenenden uzun sürdü.

Ukrayna Kızılhaçı deposuna teslim edilen gıda kolileri, 22 Eylül 2022 tarihinde Ukrayna Ekip Başkanlığı ve Ukrayna Kızılhaçı tarafından belirlenen savunmasız  bölgelerde ikamet eden 65 aileye Türk Kızılay’ı ekiplerince teslim edildi.


Konuya ilişkin açıklamada bulunan Genel Başkanımız Sezai Sezen, her zaman mazlumun yanında olan Kıbrıs Türk Halkının bugün de Ukrayna’da savaş mağduru insanların yardımına koşmaktan imtina etmediğini belirterek kampanyaya destek veren tüm gönüllülere şükranlarını iletti.

Sezen ayrıca, kampanyanın hedefine ulaşması adına işbirlikleri ve değerli katkıları için Türk Kızılay’ına ve özelde Türk Kızılay Ukrayna Ekip Başkanlığı’na teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk KızılayıKızılayUkraynaYardım
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