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Instagram 'Direct' uygulamasını kapatıyor

17 Mayıs 2019 Cuma 12:09
Instagram 'Direct' uygulamasını kapatıyor
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, Direct uygulamasını kapatıyor

  • Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, bir süre önce ayrıca yayınladığı yan uygulaması Direct'i kapatmaya karar verdi.

  • Direct uygulaması, Instagram içinden de erişilebilen ve kullanıcıların özel olarak diğer kullanıcılarla mesajlaşabilmesine olanak veriyor. 

  • Direct özelliğinin kullanımını artırmak adına şirket, ayrıca yayınladığı Direct uygulamasını indirmeye sunmuş ve kullanan kitlede büyük bir artış yaşanmıştı.

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    Ancak Instagram, bugün kullanıcılarına gönderdiği yeni mesajında Direct uygulamasını kapatacağını duyurdu.

  • Bunun yerine kullanıcılar artık doğrudan Instagram'ın içinden konuşmalarına devam edecek.

  • Daha önce de Facebook'un içinde bulunan Messenger özelliği ayrı bir uygulamaya dönüşmüş ve milyonlarca kullanıcı bu uygulamayı indirmek zorunda bırakılmıştı.

  • Instagram'da ise aynı politikayı sürdürmeyen şirket; WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger'ı bir araya getirmeye çalışıyor ve entegrasyon süreci devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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