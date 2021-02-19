“İNTERNET ÇIKIŞLARINDA KESİNTİLER OLUŞUYOR”

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren ülke genelinde yaşanan internet sıkıntısı hakkında açıklama yaptı.
Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Türk Telekom kaynaklı internet çıkışlarında yaşanan arıza nedeniyle, bugün saat 10:00 itibarıyla KKTC internet çıkışlarında kesintiler oluşmaktadır. Arızanın giderilmesi için Türk Telekom tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü"