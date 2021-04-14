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İnternet Kafeler Platformu bakanlık önünde eylem yaptı

İnternet Kafeler Platformu, Sağlık Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 10:24
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İnternet Kafeler Platformu bakanlık önünde eylem yaptı

Eylemde yapılan açıklamada; “İnternet kafeler olarak yaklaşık 80 gündür kapalı olmamıza rağmen vakaların sorumlusuymuş gibi adledilmemiz haksızcadır ve bu haksızlık artık son derece zorumuza gitmektedir” denildi.

İnternet Kafeler Platformu’nun açıklaması şu şekilde:

Yetkili mercilere, internet kafelerin kolaylıkla önlem alınarak güvenle açılabileceğini çok net bir şekilde anlattık ve kapalı kalmamızın anlamsızlığı konusunda mutabık kaldığımızı sandık, ama nedense ekmeğimizle oynanarak açıldığımız günün ertesi günü bizlerle ilgili hiçbir gerekçe gösterilmeden sadece internet kafeler kapatıldı.

İddia ediyoruz!!! Bir internet kafe ortamı tüm kurumların toplantı salonlarından veya çalışma alanlarından daha güvenlidir. Oturma alanlarımız ile ilgili görsellerde birçok işletmenin alamadığı önlemleri aldığımız görülmektedir. Yeme-içmenin de olmadığı internet kafelere gelen müşterilerimiz bireysel olarak nefes panelleri ile ayrılmış alanlarda sabit ve güveli bir şekilde otururlar. Maske, mesafe, hijyen, giriş kayıt ve ateş ölçüm kontrolleri tarafımızdan titizlikle yapılmaktadır. İnternet kafelerde bilinen hiçbir bulaş yokken, herhangi bir bulaş olduğuna daire veya bir çalışanında pozitif vakaya rastlandığına dair kanıtlar varsa! İşletme ismi ve bulaş sayısı tüm kamuoyu ile paylaşmasını talep ederiz. Aksi taktirde hemen hiç beklemeden bizleri açınız. Bundan sonrada işletmelerimizin hak ettiği şekilde diğer sektörlerle beraber aynı şartlarla eşit bir şekilde açılmasını talep ederiz.

İnternet Kafeler Platformu

Son Güncelleme: 14.04.2021 10:28
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıInternet KafeEylemİnternet Kafeler Platformu
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