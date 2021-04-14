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İnternet Kafeler Platformu, bugün Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak

İnternet Kafeler Platformu, bugün Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacağını açıkladı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 09:29
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İnternet Kafeler Platformu, bugün Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak

İnternet Kafeler Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “hiçbir bilimsel bilgiye dayanmayarak internet kafelerin kapalı tutulmasını protesto etmek” ve kısa bir basın açıklaması yapmak için Kaymakamlık izni ile bugün saat 10.00’da Sağlık Bakanlığı önünde eylem düzenleneceği kaydedildi.
        
        
 

Anahtar Kelimeler:
İnternet Kafeler PlatformuInternet Kafe
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