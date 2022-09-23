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İnternet kavgası kanlı bitti... Arkadaşını ağır yaraladı!

Taammüden Katilliğe Teşebbüs ve Ağır Yaralama suçlarından tutuklanan zanlı Leonard Chima Ehımare ve zanlı Patrick Arinze Okemahalam yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

23 Eylül 2022 Cuma 13:19
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İnternet kavgası kanlı bitti... Arkadaşını ağır yaraladı!



Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Mahan, zanlı Leonard Chima Ehımare’nin Taammüden Katilliğe Teşebbüs ve Ağır Yaralama suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

 Polis, huzurda bulunan zanlı Leonard Chima Ehımare’nin 14.09.2022 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa'da, Sht.Hasan Yılmaz Sokak Osman Hacet Apartmani Blok 5 Daire 6 Hamitköy adresindeyken internet kullanımından ötürü oluşan sözlü tartışma esnasında kendisini sol kolundan yaralayan ayni yerde sakin zanlı Patrick Arinze Okemahalam’ın (E-30) elinden almış olduğu toplam uzunluğu 33 cm ağız uzunluğu ise 20 cm olan bıçakla, adı edilenin sırtına 3 kez sokup çıkarmak sureti ile öldürmeye teşebbüs edip, ağır şekilde yaraladığını anlattı.

Polis, yaşanan meselenin hemen akabinde zanlının olay mahallinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, iki zanlının da gönüllü ifade verdiğini, yasal statüleri olduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. 
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların  davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 70’şer bin TL tutarında nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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