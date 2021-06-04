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İnternet kesintisi olacak!

04 Haziran 2021 Cuma 12:51
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İnternet kesintisi olacak!

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

İskele-  Karpaz  arasında  çalışan  fiber  optik  kabloda  yol  yapımı  çalışmasından  dolayı güzergah  değişikliği  yapılacaktır.

4/6/2021  Cuma  günü  saat 14:00-16:00 arası yapılacak  olan  bu  çalışma    esnasında Büyükkonuk- Turnalar - Kaplıca - Ziyamet-  Mehmetçik-  Kaleburnu-  Bafra-  YeniErenköy-  Dipkarpaz  bölge santrallerinden  hizmet alan abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacaktır.

Yapılacak  olan  kesintiden  dolayı  abonelerimizden  anlayış  bekler  gerekli  tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.

Anahtar Kelimeler:
İnternet Kesintisi
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