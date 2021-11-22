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İnternet kesintisi olacak!

Telekomünikasyon Dairesi internet kesintisi yapılacağını duyurdu.

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:03
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İnternet kesintisi olacak!
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Açıklama şu şekilde:

İskele-Mehmetcik  arasında  çalışan  fiber  optik  kabloda  yol  yapımı  çalışmasından  dolayı meydana gelen hasarı gidermek amacı ile 22/11/2021  Salı günü  saat 14:00-17:00 arası çalışma yapılacaktır. Yapılacak  olan çalışma esnasında  Büyükkonuk- Ziyamet-  Mehmetçik-  Kaleburnu-  Bafra-  YeniErenköy-  Dipkarpaz  bölge santrallerinden  hizmet alan abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır. Yapılacak  olan  kesintiden  dolayı  abonelerimizden  anlayış  bekler  gerekli  tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.

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