İnternet kesintisi olacak!

Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

İskele- Karpaz arasında çalışan fiber optik kabloda yol yapımı çalışmasından dolayı güzergah değişikliği yapılacaktır.

4/6/2021 Cuma günü saat 14:00-16:00 arası yapılacak olan bu çalışma esnasında Büyükkonuk- Turnalar - Kaplıca - Ziyamet- Mehmetçik- Kaleburnu- Bafra- YeniErenköy- Dipkarpaz bölge santrallerinden hizmet alan abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacaktır.

Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.