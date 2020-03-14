İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği'nden açıklama

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Internet Servis Sağlayıcıları Birliği alınan kararları açıkladı.

İŞTE O KARARLAR

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının aldığı kararlar ve Internet Servis Sağlayıcıları Birliğinin aldığı karara göre 27 Mart 2020 tarihine kadar:

1. Tüm Internet Servis Sağlayıcıları ofisleri kapalı olacaktır.

2. Telefon Destek ve diğer online hizmetler verilmeye devam edecektir.

3. Yeni İnternet bağlantısı kurulumu yapılmayacaktır.

4. Sadece tamamen İnternet bağlantısının çalışmadığı arızalara, zaruri ve gerekli müdahaleler, hem çalışanlarımız hem de müşlteriler tarafından azami önlem alınması kaydı ile yerinde müdahale yapılacaktır.

5. Ev karantinasında bulunan müşterilerimize İnterneti tamamen kesik olsa bile yerinde destek sağlanamayacaktır.

6. ISSB Birliği üye firmalar, risk durumu gördükleri hallerde herhangi bir müşteriye yerinde destek hizmeti vermeyi reddedebilirler.

Bilgiye ve İnternete erişimin her zamandan daha önemli olduğu bu günlerde Internet Servis Sağlayıcıları Birliği üye firmalarımız, azami önlemleri alarak İnternet hizmetlerinde sıkıntı olmaması ve kesinti yaşanmaması için ellerinden gelen gayreti gösterecektir.

Bilginize sunar, yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği