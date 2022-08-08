İnternette yeni dolandırıcılık yöntemi!

ÖZEL HABER

İnternet dolandırıcıları her kesimden vatandaşı hedef almaya devam ediyor. Dolandırıcıların yeni yöntemi özel hayat üzerinden vatandaşların duygularını sömürmek.

Son günlerde vatandaşlara aniden gelen mesaj şu şekilde:

"Merhaba. .... Mail hesabın kocamla konuşmalarını yakaladım. Evli bir adamla görüşmek nasıl bir ahlaktır? Bu kadının elinde kocama dair görüntüler var. Bu görüntülerle bizi tehdit etmektedir. Şikayet eder misiniz lütfen?"

Gelen bu mesajın altında vatandaşların şikayette bulunması için bir link bulunuyor.Ve işte film insanlar şikayet maksatlı bu linke tıkladıktan sonra başlıyor... Kişi linke tıkladığı anda, tüm hesap bilgileri karşıdaki dolandırıcıların eline geçiyor.

Son günlerde her kesimden bir çok vatandaş bu mesajlarla karşı karşıya kalıyor... Uzmanlar bu şekilde mesajların gelen kutusuna düştüğü takdirde, asla içerisinde bulunan linklere tıklanmadan, silinmesi yönünde uyarıyor.