“İntihar olayından devlet sorumludur”

Murat’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde;

“Yabancı uyruklu bir kadının, hastanede tedavi gördüğü süreç içinde intihar ettiği haberini az önce okudum. Nasıl ki cezaevinde, polis karakolunda veya herhangi bir kapatılma mekanında yaşananlardan devlet sorumlu ise, hastanede (özellikle de akıl hastanesi) gerçekleşen her olaydan da devlet sorumludur. Çünkü hastalar, devletin gözetim ve denetimi altındadır.

Bu olay basitçe ele alınmamalı ve "bir kişi kendi iradesi (!) ile hayatına son verdi" diyerek kapatılmamalıdır. Zaten mevzu bahis akıl hastanesi olduğu zaman, irade ve rızanın ciddiyetle irdelenmesi gerekir."

POLİSTEN İNTİHARLA İLGİLİ AÇIKLAMA (Tıklayınız)