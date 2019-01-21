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Iosif Iosif'in suç ortağı tutuklandı

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:13
Iosif Iosif'in suç ortağı tutuklandı

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Mağusa’da tutuklanan Kıbrıslı Rum Iosif Iosif’in suç ortağı Slovak uyruklu Miroslav Balazovjech, bu sabah Girne’de tespit edilerek yakalandı. Slovakya vatandaşı olan ve Rudolf Dydi ismini kullandığından şüphelenilen Miroslav Balazovjech, Girne Cürümleri Önleme Şubesi’nin bir ihbar sonucu yaptığı operasyonla saklandığı evde tutuklandı. Balazovjech’in yarın sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Balazovjech, Kasım 2018’de Kıbrıslı işadamı Nikos Rodotheou’a düzenlenen silahlı saldırı olayına adı karışmış ve ve kısa süre sonra Kuzey Kıbrıs’a kaçmıştı.

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Son Güncelleme: 21.01.2019 15:56
Anahtar Kelimeler:
MağusaIosif Iosif
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. 2019-01-21 16:11:02

sakın rum tarafına iade edesiniz aman ha yollatın insanları memleketine. rumun bize yaptıgı gibi

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