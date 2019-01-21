Iosif Iosif'in suç ortağı tutuklandı

’da tutuklanan Kıbrıslı Rum’in suç ortağı Slovak uyruklu Miroslav Balazovjech, bu sabah Girne’de tespit edilerek yakalandı. Slovakya vatandaşı olan ve Rudolf Dydi ismini kullandığından şüphelenilen Miroslav Balazovjech, Girne Cürümleri Önleme Şubesi’nin bir ihbar sonucu yaptığı operasyonla saklandığı evde tutuklandı. Balazovjech’in yarın sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Balazovjech, Kasım 2018’de Kıbrıslı işadamı Nikos Rodotheou’a düzenlenen silahlı saldırı olayına adı karışmış ve ve kısa süre sonra Kuzey Kıbrıs’a kaçmıştı.