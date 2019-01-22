Iosif’in suç ortağı Girne’de yakalandı

(Kamalı Haber) - Güney Kıbrıs’ta adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan ve Mağusa’da yakalanan Iosif Iosif’in suç ortağı Slovak uyruklu Miroslav Balazovjech dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlının 2018 Aralık- 21 Ocak 2019 tarihlerinde meydana gelen “KKTC’ye kanunsuz giriş yapmak ve izinsiz ikamet etmek” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis, 15 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgi üzerine güneyde adam öldürmeye teşebbüs suçundan aranan zanlının Girne’de Şehit Mehmet Mustafa Sokak’ta bir apartman dairesinde kaldığını öğrendiklerini belirtti. Zanlının 21 Ocak’ta yakalandığını kaydeden polis, zanlının 2018 yılı Aralık ayında ülkeye kaçak bir şekilde giriş yaptığını söyledi. Polis, mesele ile bağlantılı bir kişinin olduğunu, konu suçların işlenmesinde yardımcı olduğunu belirterek, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.