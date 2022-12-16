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İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi’nde pilot köy olarak Akçay seçildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülük ettiği ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilmesi planlanan İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi’nde pilot köy olarak Akçay’ın seçildi.

16 Aralık 2022 Cuma 20:53
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İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi’nde pilot köy olarak Akçay seçildi



Akçay Muhtarlığı’nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın öncülük ettiği ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilmesi planlanan İpek Böceği Yetiştiriciliği Projesi’nde pilot köy olarak Akçay’ın seçildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Kırsalda yaşayan işsiz kadınlarımızın istihdamına katkıda bulunmak temel misyonumuz olacaktır” denildi.

Proje kapsamında 7 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 10.00’da Akçay Muhtarlığı Kadın Kültür ve Sanat Evi’nde tanıtım toplantısının düzenleneceği ifade edildi.

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