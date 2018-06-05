İpekdal: “Yeşil reçete göstermelik olarak uygulanıyor”

Kıbrıs Postası'nda Ertuğrul Senova'nın haberine göre; İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin güncel verileri, KKTC’ye yasal yoldan ithal edilen sakinleştirici ilaçlar içerisinde Xanax’ın ’30 bin 630’ ile ilk sırada yer aldığını gösteriyor.

2017 yılına ait verilere göre, 18 yaşının üzerindeki 200 bin kişinin bir yılda 81 bin 760 sakinleştirici ilaç satın aldığı ifade ediliyor. Bu, 18 yaşından büyük 200 bin kişiden, ortalama %40’ının bu ilaçları kullandığına işaret ediyor.

Uzmanlar, Xanax ve benzeri ilaçların, 18 yaşının altındaki gençler tarafınca da ‘kolay ulaşım’ sayesinde kullanıldığını ve Kıbrıs’ın güneyinden yasa dışı yollarla ithal edilen bu tip ilaçların kullanım oranının, mevcut verilerle birleşmesi halinde ortaya çarpıcı bir tablonun çıkabileceğini ifade ediyor.

İPEKDAL: “YEŞİL REÇETE GÖSTERMELİK OLARAK UYGULANIYOR”

Ülkemizde, yasal sakinleştiricilere kolay ulaşımın ciddi bir problem olduğunu vurgulayan Nöroloji Uzmanı Hüseyin İlker İpekdal, içerisinde bağımlılık yapabilecek maddeleri bulunduran ve kullanımları, eczaneden alınmaları belli kurallara bağlı olan ilaçlar için kullanılan ‘Yeşil Reçete’ uygulamasının KKTC’de ‘göstermelik olarak’ uygulandığına dikkat çekiyor. Uzman Nörolog, hiçbir Sağlık Bakanı ya da İlaç Eczacılık Dairesi yetkilisinin bu durumun üstesinden gelemeyeceğine inanıyor.

“XANAX, KKTC’NİN YASAL UYUŞTURUCUSU”

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İpekdal, Xanax isimli ilacı “KKTC’nin yasal uyuşturucusu” olarak niteliyor. İlacın prospektüs bilgilerinde “Xanax’ın bir depresyon tedavi ilacı olarak önerilmediği” ibaresinin bulunduğunu belirten İpekdal, bu ilacın “Depresyona eşlik eden kaygı durumlarının tedavisinde ve doktor kontrolünde” kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

“3 AYI GEÇMEMELİ”

İlacın kullanım süresine de değinen İpekdal, “İlacı kesme süresi de dahil olmak üzere, 12 haftayı yani 3 ayı geçmemesi önerilmektedir” ifadesinde bulunarak, ilacın ülkemizde ‘uyku kolaylığı’ amacıyla kullanıldığını söylüyor.

REÇETELERDE ‘TANI’ KISMI BOŞ…

İlacın, hastanede tedavi gören ve uyku, endişe ve kaygı hislerine kapılan tüm hastalara ‘hemen’ verilebildiğini belirten Uzman Nörolog, çarpıcı bir noktaya parmak basıyor;

“Xanax, tüm hekimler tarafından yazılmakla birlikte, ne ironik ve de komiktir ki, yazdığımız yeşil reçetelerimizde ''tanı'' kısmı, yani ilacın neden yazıldığı bile mevcut değildir. Yani Xanax'ın KKTC'de ne amaçla hastalara yazıldığına dair bir çalışma asla yapılamaz.Xanax bu yüzden, KKTC'nin en yasal uyuşturucusudur!”

Öte yandan Lyrica isimli bir ilaçtan da söz eden İpekdal, bu ilacın ülkemizdeki kullanım şeklinde ilişkin henüz Sağlık Bakanlığı ya da İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin bir haber olduğunu ifade ederek, KKTC’de alkolle birlikte alınarak, kullanıcıya “Harika bir kafa yaşattığını” söylüyor.

Bu ilacın reçetesiz satıldığını belirten Uzman Nörolog, açıklamasına şöyle devam ediyor;

“Bu ilaç ne işe yarıyor başka? Alkolle birlikte alındığında harika kafa yapıyor, kişi adeta zum oluyor. Kısa yoldan, hiç yaşamadığı deneyimleri yaşıyor. Üstelik sadece herhangi bir eczaneye girip alması yeterli. Eşi eczacı olan bir vatandaş olarak şahit olduğum durumlardan bazıları. Özellikle geceleri geliyorlar almaya. Eczacıların en savunmasız olduğu saatlerde. Eczacı sıkıysa vermesin, korkarak vermek zorunda kalıyor. Belli ki Lyrica'yı talep eden kişi o gece bir şeyler yapacak. Özellikle üçüncü ülke vatandaşları yoğun olarak kullanıyor. Bir bakıma bazıları ne idüğü belirsiz insanlar. Eczacılar çoğu zaman tedirgin ama seslerini bu konuda duyan yok.”

“ECZACILARIN DARP EDİLMESİ YA DA YARALANMASI YAKIN…”

Ülkede, eczacıların can güvenliği olmadığına da değinen İpekdal, “Kontrole tabi ve kontrole tabi olması gereken ilaçlarla ilgili ciddi, sıkı, 'devlet gibi' bir önlem alınmadığı takdirde, bu ülkede bir eczacının, kontrole tabi ilaç yüzünden darp edilmesinin ya da yaralanmasının yakın olduğunu iddia ediyorum” ifadesinde bulunuyor.

“BAŞIBOŞLUK YAŞANIYOR”

Kontrole tabi ilaçların, uygulama noktasında “Başıboşluk” yaşadığına dikkat çeken Uzman Nörolog, bu ilaçların yol açtığı tek sorunun sağlık problemleri olmadığına vurgu yaparak, Lefkoşa’da gerçekleşen alkol ve Xanax etkisindeki sürücünün saçtığı dehşeti hatırlatıyor ve ekliyor: “Kontrole tabi ilaçlardaki başıboşluk, adli olayların da zeminini teşkil etmeye devam edecek.”

ÇÖZÜM ÖNERİSİ…

Devletin, kontrole tabi ilaçlar konusunda ciddiyetini derhal ortaya koyması gerektiğine vurgu yapan İpekdal, bu soruna bir de çözüm önerisi sunuyor. İpekdal, önerisini şöyle sunuyor;

“Sağlık Bakanlığı’nın önderliğinde, KTTB, İlaç Eczacılık Dairesi hep birlikte, yeni bir kontrole tabi ilaç listesi oluşturulmalı.Oluşan listeler her doktora iletilmeli, yeşil reçetenin matbu şekline tanı bölümü mutlaka ilave edilmeli, kontrole tabi ilaçların reçetesiz verilmeyeceği eczanelerin görünen yerlerine Türkçe ve İngilizce asılarak suistimal etme eğiliminde olan kişiler için caydırıcılık sağlanmalıdır.”

Yasal sakinleştirici sorununa çözüm bulunmaması halinde, olumsuz olayların yaşanacağına dikkat çeken Uzman Nörolog, sözlerini şöyle sonlandırıyor;

“Aksi takdirde, Xanax, Lyrica ve daha nice tablet ve şuruplar, manşetlerde adları anılmasa da etkileri ile konuşulmaya devam edecektir.”