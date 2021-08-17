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İptal kararı Resmi Gazete'de yayımlanmadı!

Başbakan Ersan Saner, dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Güven Yapı Limited’e Girne bölgesinde arazi kiralanmasına yönelik kararın iptal edildiğini açıkladı ancak karar hala Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

17 Ağustos 2021 Salı 16:19
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İptal kararı Resmi Gazete'de yayımlanmadı!

Başbakan Ersan Saner, Güven Yapı Limited’e Girne bölgesinde arazi kiralanmasına yönelik 3 Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edildiğini açıkladı.

Ancak bu karar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı, Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi  Feriha Tel konuya sosyal medya paylaşımı ile dikkat çekti, şunları kaydetti:

"Başbakan Ersan Saner dün Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 3 Mayıs 2018’e ait Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiklerini açıklamıştı..
Henüz resmî gazetede “İPTAL KARARI” yayınlanmadı!
Ayrıca 31 Ekim 2017 kiralama kararı dururken sadece rayiç bedel üzerinden kiralamaya onay veren kararı iptal etmenin Türkçe meali orayı beleşe kiralanması mıdır? Sorularımıza yanıt bekliyoruz!"

Son Güncelleme: 17.08.2021 16:41
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