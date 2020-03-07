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İran'da bir milletvekili hayatını kaybetti

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, milletvekili Fatma Rehber'in corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

07 Mart 2020 Cumartesi 11:13
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İran'da bir milletvekili hayatını kaybetti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde alarm durumuna geçilmesine yol açan corona virüsü dünya genelinde 3 bin 500’e yakın can aldı.

Güncel verilere göre; ölümlerin 3 bin 70’i Çin’de yaşandı. Virüsün merkez üssü Çin’in arkasında ise 197 ölümlü vaka ile İtalya, üçüncü sırada ise 125 ölümle İran yer alıyor.

Fatma Rehber, 21 Şubat seçimlerinde İslami Koalisyon Partisi’nden Tahran milletvekili olarak Meclis’e girmişti.

İran basını, İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber’in virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
İranKoronavirüsCoronavirüsKORONACorona
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