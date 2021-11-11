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İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa 1 Gün Tutukluluk

Gece saat 02.30 raddelerinde Gazimağusa’ da tasarrufunda içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık bir adet sigara bulunan Nijerya uyruklu Tochuckwu Victor tutuklanarak tasarrufundaki sigara emare olarak zapt edildi.

11 Kasım 2021 Perşembe 14:00
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İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa 1 Gün Tutukluluk
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Zanlı bugün 11.11.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser olguları aktarmak üzere polis memuru Mahir Türe’yi tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 11.11.21 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Gazimağusa’ da C.Ö.Ş ekiplerinin yapmakta olduğu bir sirkat soruşturması esnasında zanlının İsmet İnönü bulvarı üzerinde DAÜ çemberi üzerinde tespit edilerek kimlik soruşturması yapıldığını söyledi.

Zanlının kendisini İran uyruklu olarak tanıttığını ve kimliğinin yanında olmadığı beyanı üzerine polise celp edildiğini belirten tanık polis, sürekli değişik isimler verip şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan üst aramasında, giymekte olduğu montun sağ cebinde içerisinde yaklaşık 20 mg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık bir adet sarma sigara bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali tutuklandığını aktardı.

Meselenin yeni olduğunu, emare sigaranın incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini, alınması gereken ifadeler yanında yapılması gereken aramalar olacağına dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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