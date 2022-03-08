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İrsen Küçük Ölüm Yıldönümünde Anılacak

Merhum Başbakanlardan İrsen Küçük 3’üncü ölüm yıldönümünde anılacak.

08 Mart 2022 Salı 16:37
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İrsen Küçük Ölüm Yıldönümünde Anılacak
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Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) yapılan yazılı açıklamada “Kıbrıs Türk Halkı’nın milli mücadelesine Erenköy mücahidi olarak kahramanca katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis üyesi, milletvekili, bakan ve başbakan olarak uzun yıllar hizmet veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin merhum başbakanı İrsen Küçük için 10 Mart Perşembe günü saat 10:00’ da Lefkoşa’da Devlet Mezarlığındaki mezarı başında anma töreni düzenleneceği” bildirildi.

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