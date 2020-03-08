Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mars’tan en yüksek çözünürlüklü panorama geldi
1,8 milyar piksellik Mars manzarası
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6...
C vitamini corona virüsü tedavi edebilir mi?
C vitamini corona virüsü tedavi...
En hızlı kuantum bilgisayar için geri sayım
En hızlı kuantum bilgisayar için...

İrsen Küçük ölüm yıldönümünde anılacak

Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine Erenköy Mücahidi olarak katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis üyesi, milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar hizmet veren İrsen Küçük için ölümünün birinci yıl dönümünde anma töreni düzenlenecek.

08 Mart 2020 Pazar 13:05
189 Okunma
İrsen Küçük ölüm yıldönümünde anılacak

Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine Erenköy Mücahidi olarak katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis üyesi, milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar hizmet veren İrsen Küçük için ölümünün birinci yıl dönümünde anma töreni düzenlenecek.

Küçük’ün hatırasını yaşatmak üzere, 9 Mart Pazartesi günü saat 13.30’da Boğaz Piknik Alanı karşısında oluşturulacak İrsen Küçük Hatıra Ormanı ağaç dikim etkinliği yapılacak.

Ölüm günü olan 10 Mart Salı günü ise saat 10.00’da Lefkoşa’da Devlet Mezarlığındaki mezarı başında anma töreni düzenlenecek.

Aynı gün 15.00’te de kendi evinde Mevlit-i Şerif okutulacak, 13 Mart Cuma günü öğle namazından önce de Hala Sultan Camii’nde mevlit okutulacak.

Anahtar Kelimeler:
İrsen Küçükölüm YıldönümüAnma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kadın Yaşam Ormanı” Oluşturuldu
“Kadın Yaşam Ormanı” Oluşturuldu
13 bebeğin sağlığı çok iyi
13 bebeğin sağlığı çok iyi
Memur-Sen’den kadınlar gününe özel hediye
Memur-Sen’den kadınlar gününe özel hediye
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim