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İrsen Küçük'ün tedavisi sürüyor

Eski Başbakanlardan İrsen Küçük'ün tedavisi sürüyor

04 Ocak 2019 Cuma 11:17
İrsen Küçük'ün tedavisi sürüyor

Gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde bulunan eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün tedavisi sürüyor. 

TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, Küçük’ün sağlık durumunda bir değişiklik olmazken, tedavisi devam ediyor. 

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İrsen Küçük, geçen Cuma günü soğuk algınlığına bağlı gribal enfeksiyon sonucunda ciğerlerinin aşırı yüklenmesi sebebiyle yaşadığı sorunlardan dolayı Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi, eski adıyla Amerikan Kalp Enstitüsü’ne başvurmuştu. 

Kalp yetmezliği sorunu bulunan Küçük, tedbir amaçlı olarak yarı yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. 

1940 doğumlu İrsen Küçük, çeşitli hükümetlerde bakan olarak görev almış ve 2010-2013 yılları arasında Başbakanlık yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İrsen KüçükTedaviGüney KıbrısHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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Ertaç Eser 2019-01-04 12:56:48

Çok geçmiş olsun.Ama bu olan yanlış . KKTC deki doktorlarımız için iyi birşey olmadı.Neden güney de biri bunu açıklamalı diye düşünüyorum,Allah şifa versin.

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?? 2019-01-04 12:32:10

Niye Güney Kıbrıs ?? Sağlık Olunca Bizim Doktorlar Olmuyor Değilmi ? Hemen Güneye

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cansu 2019-01-04 13:39:08 @??

napsın adam burdaki doktorlar yüzünden şaşı kaldı o da çareyi rumda arar oldu

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Kemal 2019-01-04 13:21:47

Kktc de doktor ların 100 taneden 10 tanesi doktor. Onlara da slm demek 220 tl . Devlet hastanesine gidince cihaz bozuldu dışarda beni ofise gel diyorlar.

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afrika atasozu 2019-01-04 13:40:24

tezek icinde yasamayi kabul etmissen, kokusundan sikayet etmeyeceksin.

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Metin Tekin 2019-01-04 14:49:18

Sizi gidi büyük milliyetçiler sizi.Vatandaşa güzel örnek oluyorsunuz.Rahmetlik babanın kemiklerini sızlattın,hiç olmadı hiç.Sizin milliyetçiliğiniz belliki lafta.

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