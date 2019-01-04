Gribal enfeksiyon sonrası yaşadığı sorunlar nedeniyle Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde bulunan eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün tedavisi sürüyor.
TAK muhabirinin aile yakınlarından edindiği bilgiye göre, Küçük’ün sağlık durumunda bir değişiklik olmazken, tedavisi devam ediyor.
Kalp yetmezliği sorunu bulunan Küçük, tedbir amaçlı olarak yarı yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
1940 doğumlu İrsen Küçük, çeşitli hükümetlerde bakan olarak görev almış ve 2010-2013 yılları arasında Başbakanlık yapmıştı.
Çok geçmiş olsun.Ama bu olan yanlış . KKTC deki doktorlarımız için iyi birşey olmadı.Neden güney de biri bunu açıklamalı diye düşünüyorum,Allah şifa versin.
Niye Güney Kıbrıs ?? Sağlık Olunca Bizim Doktorlar Olmuyor Değilmi ? Hemen Güneye
napsın adam burdaki doktorlar yüzünden şaşı kaldı o da çareyi rumda arar olduBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Kktc de doktor ların 100 taneden 10 tanesi doktor. Onlara da slm demek 220 tl . Devlet hastanesine gidince cihaz bozuldu dışarda beni ofise gel diyorlar.
tezek icinde yasamayi kabul etmissen, kokusundan sikayet etmeyeceksin.
Sizi gidi büyük milliyetçiler sizi.Vatandaşa güzel örnek oluyorsunuz.Rahmetlik babanın kemiklerini sızlattın,hiç olmadı hiç.Sizin milliyetçiliğiniz belliki lafta.