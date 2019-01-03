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İrsen Küçük Yoğun Bakımda

İrsen Küçük’ün kalp rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda olduğu bildirildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:04
İrsen Küçük Yoğun Bakımda

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Eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün kalp rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda olduğu bildirildi. İrsen Küçük’ün Güney Kıbrıs’taki Amerikan Kalp Hastanesi’nde  yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Küçük,  2016 yılında bypass ameliyatı olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İrsen Küçük
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Halil 2019-01-03 12:17:13

Koskoca Kıbrıs Türk Halkının eski Başbakanıydı.Neden Güney Kıbrıs? Neden Lefkosa Dr.Burhan Nalbantoglu değil? Neden türkiye de bir hastane değil ? Allah şifa versin.

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Doğru Söz 2019-01-03 12:44:23

Halil bey bu soruyu kısmen Sn. İrsen Küçük'e atfen sormalıydınız. Başbakanken KKTC hastahanelerini ne kadar güvenli duruma getirmiş acaba!
Parası olan herkes, en çok da kök UBP'liler o Amerikan Kalp Hastahanesine gidiyor... o her gün basit milliyetçi seçmenlerine Rum'la ilgili güvensizlik aşılayan bu insanlar şifayı orda arıyor. İki yüzlü insanlık! Çıkar nerede ise ...

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Doğru Söz 2019-01-03 12:53:23

Milliyetçi geçinen Sn. İrsen Küçük şifayı Rum tarafında arıyor. Milliyetçi bilinmeyen Sn. Başbakan Tufan Erhürmen, Milli Eğitim Bakanı Sn. Cemal Özyiğit, ve BKP başkanı Sn İzzet İzcan şifayı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde arıyorlar. Zengin Milliyetçiler düşman dedikleri Rum'la, zengin olmayan ama Rum' a düşman demeyen siyasiler şurayı burda.
Sahte milliyetçilik!
Çıkar nerede ise ...

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cansu 2019-01-03 13:53:39 @Doğru Söz

baf doğumlu biri olarak kimlik ve pasaportum yok ama onlar ilk alanlardan.yaşasın milliyetçilik ve milliyetçi siyesilerimiz

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Önce Can 2019-01-03 14:03:24

Sonra Canan

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