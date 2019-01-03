Küçük, 2016 yılında bypass ameliyatı olmuştu.
İrsen Küçük Yoğun Bakımda
İrsen Küçük’ün kalp rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda olduğu bildirildi.
03 Ocak 2019 Perşembe 12:04
İrsen Küçük’ün kalp rahatsızlığından dolayı yoğun bakımda olduğu bildirildi.
Koskoca Kıbrıs Türk Halkının eski Başbakanıydı.Neden Güney Kıbrıs? Neden Lefkosa Dr.Burhan Nalbantoglu değil? Neden türkiye de bir hastane değil ? Allah şifa versin.
Halil bey bu soruyu kısmen Sn. İrsen Küçük'e atfen sormalıydınız. Başbakanken KKTC hastahanelerini ne kadar güvenli duruma getirmiş acaba!
Parası olan herkes, en çok da kök UBP'liler o Amerikan Kalp Hastahanesine gidiyor... o her gün basit milliyetçi seçmenlerine Rum'la ilgili güvensizlik aşılayan bu insanlar şifayı orda arıyor. İki yüzlü insanlık! Çıkar nerede ise ...
Milliyetçi geçinen Sn. İrsen Küçük şifayı Rum tarafında arıyor. Milliyetçi bilinmeyen Sn. Başbakan Tufan Erhürmen, Milli Eğitim Bakanı Sn. Cemal Özyiğit, ve BKP başkanı Sn İzzet İzcan şifayı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde arıyorlar. Zengin Milliyetçiler düşman dedikleri Rum'la, zengin olmayan ama Rum' a düşman demeyen siyasiler şurayı burda.
Sahte milliyetçilik!
Çıkar nerede ise ...
baf doğumlu biri olarak kimlik ve pasaportum yok ama onlar ilk alanlardan.yaşasın milliyetçilik ve milliyetçi siyesilerimizBeğen (0) Beğenmedim! (0)
Sonra Canan