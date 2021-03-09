Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...

"İrsen Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı’na hizmetleri daima takdirle anılacak"

Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanlarından, eski Başbakanlardan İrsen Küçük ölümünün 2’nci yılında yarın sabah saat 10.00’da Lefkoşa kabristanlığında mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak.

09 Mart 2021 Salı 15:24
413 Okunma
"İrsen Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı’na hizmetleri daima takdirle anılacak"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, İrsen Küçük’ün Kıbrıs Türk Halkı’na hizmetlerinin daima takdirle anılacağını” belirtti.

Saner, mesajında şunları kaydetti:

“ Kıbrıs Türk Halkı’na Erenköy mücahidi, ziraat mühendisi, milletvekili, Bakan, Başbakan olarak değerli hizmetler vermiş olan eski Genel Başkanımız İrsen Küçük’ü ölümünün 2’nci yıldönümünde bir kez daha rahmetle anıyoruz.

Hep zor görevlerin ve zor dönemlerin adamı olan rahmetlik İrsen Küçük Kıbrıs Türk Halkına verdiği hizmetlerle daima takdirle anılacak ve unutulmayacaktır.

Ulusal Birlik Partisi olarak tüm değerlerimize ve tarihimize sahip çıkacak, onların açtığı yoldan ilerleyerek halkımıza hizmete devam edeceğiz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, CTP'yi ziyaret etti
İngiliz Yüksek Komiseri Lillie, CTP'yi ziyaret etti
SALAMİS YOLUNDAKİ AYDINLATMALARIN TAMİRATI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
SALAMİS YOLUNDAKİ AYDINLATMALARIN TAMİRATI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
TATAR: “AVRUPA BİRLİĞİ TARAFTIR”
TATAR: “AVRUPA BİRLİĞİ TARAFTIR”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim