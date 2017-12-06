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İş arkadaşının burnunu kırdı!

Aralarında çıkan tartışma nedeni ile iş arkadaşı Derviş Batmazoğlu’na burnunu kıran Doğan Doğru tutuklanıp mahkemeye çıkarıldı

06 Aralık 2017 Çarşamba 11:52
İş arkadaşının burnunu kırdı!
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Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre, Aslanköy’de faaliyet gösteren Kale Boya isimli fabrika’da önceki gün iş anlaşmazlığı nedeni ile Doğan Doğru ile Derviş Batmazoğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.  Batmazoğlu’nun yüzüne kafası ile vuran Doğan Doğru, Batmazoğlu’nun burnunun kırılmasına neden oldu. Polise yapılan şikayet üzerine Doğan Doğru tutuklandı. 

Zanlı Doğru “Ciddi darp” ve “ Vahim zarar” suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, mahkemenin uygun gördüğü teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.

SUÇLARINI KABUL ETTİ

Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Hacıoğlu mahkemede olay ile ilgili şahadet sundu. 4 Aralık 2017 tarihinde Aslanköy’de bulunan Kale Boya isimli fabrikada Derviş Batmazoğlu ile Doğru arasında iş anlaşmazlığı nedeni ile tartışma çıktığını belirten Hacıoğlu, zanlı Doğru’nun Batmazoğlu’na kafa atıp burun kemiğini kırarak vahim bedensel zarara uğrattığını söyledi. Zanlı Doğru’nun gönüllü ifade vererek aleyhindeki suçları kabul ettiğini belirten polis memuru Hacıoğlu, yürütülen soruşturmanın tamamlanması nedeni ile zanlı Doğan Doğru’nun teminata bağlanmasını talep etti. 

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Gökan Asafoğulları zanlı Doğan Doğru’nun yurt dışına çıkışını yasaklarken, kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulması yönünde talimat verdi. Zanlının 3 bin TL nakdi teminat yatırmasına karar veren Yargıç Asafoğulları, KKTC vatandaşı 2 kefilin 20 biner TL kefalet senedi imzalamasına ayrıca zanlı Doğru’nun haftanın 2 günü ispatı vücutta bulunmasına emir verdi. Mahkemenin uygun gördüğü teminat şartlarını yerine getiremeyen Doğan Doğru teminat şartlarını yerine getirene dek veya 1 ayı geçmemek şartı ile cezaevine gönderildi.

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