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İş arkadaşının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti

Aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşının kullandığı minibüsün çarptığı 60 yaşındaki Günay Çinler, ecele 3 gün direnebildi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 12:43
İş arkadaşının kullandığı minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
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Diyalog'tan Onur Ulağ'ın haberine göre, Başkent Lefkoşa’nın Terminal bölgesinde 25 Kasım 2017 tarihinde, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçtiği sırada minibüsün çarpması sonucu ağır yaralı vaziyette Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan 60 yaşındaki Günay Çinler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs’ta çalışma izni ile ikamet ettiği öğrenilen ve aslen Hataylı olan Günay Çinler, evli ve 5 çocuk babasıydı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Arzum Seyehat isimli şirkette çalışan Günay Çinler’e çarpan minibüs şoförü de aynı işyerinde çalışıyordu.

Kaderin acı bir tesadüfü olarak kayıtlara geçen üzücü olaya sebep olan 38 yaşındaki minibüs şoförü Nihat Aktaş, kazanın ardından tutuklanarak hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kaza nasıl olmuştu?

Lefkoşa’da 25 Kasım saat 17.30 civarında 60 yaşındaki Günay Çinler’in ağır yaralanması ile sonuçlanan kaza şu şekilde olmuştu: Gazeteci Kemal Aşık Caddesi’nde (City Royal Otelin önü), TAT 464 plakalı minibüsle seyreden Nihat Aktaş (E-38), yolu yaya olarak geçmeye çalışan Günay Çinler (E-60)’e çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Çinler, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Nöroloji yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Günay Çinler, verdiği yaşam mücadelesine 3 gün dayanabildi. Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre Çinler dün saat 16.20 sıralarında yaşamını yitirdi.

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