İş Birliği Protokolü İmzalandı

DAÜ’den verilen bilgiye göre, protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü imza koydu.

DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen Protokol İmza Töreni’ne DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, DAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, İŞAD Genel Sekreteri Metin Yılgın, İŞAD Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Özyer ve İŞAD Gazimağusa Temsilcisi İlhami Bilgen de katıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın konuşmasında, endüstri ile iş birliğinin önemine değinerek, özellikle uygulamalı bilimlerde staj olanakları ve kariyer günleri gibi alanlarda iş insanlarından destek beklediklerini belirtti.

DAÜ olarak iş insanlarına eğitim alanında her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Prof. Dr. Hocanın, iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni etti.