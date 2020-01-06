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İş insanlarını tehdit eden bu şahıs kim?

06 Ocak 2020 Pazartesi 14:05
İş insanlarını tehdit eden bu şahıs kim?

Ada Basını isimli haber sitesinde yer alan haberde göre Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ndeki görevli bir şahıs iş insanlarını  'Sizi Türkiye'ye şikayet ederim' diye tehdit edip para talep ettiği iddia edildi.

Haberde birçok iş insanının uzun süredir bu şahsın tehditlerine maruz kaldığı ve şahsın iş insanlarından tehdit yoluyla birçok defa para aldığı belirtildi. Şahsın iki adet Girne, bir adet Lefkoşa, bir adet de Mağusa bölgesinde 1 milyon 300 bin sterlinlik mülke sahip olduğu söylentiler arasında.

Son Güncelleme: 06.01.2020 14:16
Anahtar Kelimeler:
TehditPARAşantaj
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