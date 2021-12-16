İş kadını Fisun Ülkü ve Sönmez Aydoğan'dan Karaoğlanoğlu ilkokuluna destek

Çocukluk yıllarının geçtiği Karaoğlanoğlu İlkokulu'na yolu düşen İş Kadını Fisun Ülkü, okulun çevresinin bakımsız ve çocukların oyun alanının çamur i̇çi̇nde olduğunu gördüğünde çok hüzünlendiğini ve aradan geçen uzun yıllar sonra aynı manzara karşısında birşey yapma gereğini duyduğunu belirterek ,Karaoğlanoğlu ilkokulu'na altın dokunuş ile çehresini değiştirmeyi başardıklarını söyledi.

Hayırsever İş Kadını Fisun Ülkü, "İlkokullu Karaoğlanoğlu ilkokulunda çok zor şartlarda okuduk. "Bir vesile ile okuduğum okula yine yolum düştü ,çocukların oyun alanının bakımsız ve çamur i̇çi̇nde olduğunu gördüğümde bu çocukların kaderi aynı olmaz diyerek birşeyler yapma gereği duydum...,Hemen Karaoğlanoğlu ilk okulu yönetimi ve Girne'li iş insanları ile görüştüm. Bana bu konuda her daim destek veren Eşim Halil Ülkü ve İş kadını Sönmez Aydoğan'ın yakın destekleri ile okula neler yapabileceğimiz konusunda bir ön çalışma başlattık...Okulun eksiklerinin ortaya çıkardıktan sonra ,başta okulun geniş oyun alanının parke yapılması konusunda bir kaç inşaat firması ile görüşerek en uygun teklifi alcons i̇nşaat sahi̇bi̇ Erel Bey ve Oğlu İzzet Bey'in mali̇yeti̇ne yapacağı sözünü aldıktan sonra gerekli kaynağı bulmak için özelikle Girne bölgesindeki hatırlı iş insanlarının kapısının çalarak herkesten asbel kader bir ucundan tutarak imece usulü ile Karaoğlanoğlu ilk okulu'nun eksikliklerini bir aylık kısa bir sürede 300 bin Türk lirası bir maliyetler tamamlama fırsatı bulduk."dedi.

Fisun Ülkü son olarakta , "Ülkemizde herşeyi devletten beklememiz gerek, bizlerde bin bir zorluklar ile okuduk ve bu günlere geldik. Geçmişimizi hatırlamak ve bu günlerde sıkıntı da zorda olan tüm insanlarımıza kol kanat germemiz gerekiyor. Çünkü hayat paylaşınca güzel.

Ve unutmamak gerekir ki ''İyilik Bulaşıcıdır'' vurgusunu yaptı.