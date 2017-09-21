İş Kadınları: "Ara eleman gereksinimi karşılayacak eğitim politikası şart"

İş Kadınları Derneği (İKD), KKTC’deki iş yaşamının bölgeler düzeyinde karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditleri yerinde tespit etmek için gerçekleştirdiği bölge toplantılarının sonuncusunu Lefkoşa’da yaptı.

İKD’den yapılan açıklamaya göre toplantıda, Lefkoşa’nın idari ve bürokratik merkez olması yanında, KKTC ekonomisinde en büyük katma değeri yaratan bölge olduğu için Lefkoşa’ya özel önem atfedilmesi gereği üzerinde duruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Lefkoşa’yı ticaret, eğitim, küçük ölçekli sanayi, inşaat, tarım ve finansal faaliyetler bağlamında değerlendiren katılımcılar, en büyük tehdidin halen diğer bölgelerde de olduğu gibi kamu yönetiminin yetersiz ve engelleyici yapısından kaynaklandığı konusunda görüş birliğine vardılar. Merkezi ve yerel yönetimlerin, yol göstericilik bakımından henüz beklenen düzeyde olmadığı, şehrin sektörlere göre gelişimini yeterince planlayamadıkları, şehrin fiziki karakterinden ve dinamiklerinden yeteri kadar yararlanılamadığı vurgulandı.

Lefkoşa’da eğitim sektörünün çok çeşitli katmanlara kazanç elde etme bakımından çok yararlı sonuçlar üretmesi yanında, sayıları 50 bin düzeyine gelmiş yabancı öğrencilerin özellikle ikame ettirilmeleri bakımından yaşanan kaos ve inşaat furyası sonucu, şehrin geriye döndürülemez bir çarpık yapılaşma ile karşı karşıya olduğu, dahası yaşanması muhtemel olan bir başarısızlıkla kent ekonomisinin topluca çöküntüye uğrama riskinin halen var olduğu tespit edildi. Eğitim alanındaki politikaların planlanmış ve zamana yayılmış olmasının önemi üzerinde duruldu.

Üretici sektörleri barındıran alanların (sanayi bölgeleri ve esnaf sitelerinin) yeterli miktarda olmadığı, düzenlenmediği, bu sektörlerin ihtiyacı olan ara eleman gereksinimini karşılayacak eğitim politikası oluşturulamadığı üzerinde duruldu.

Şehrin önemli bir değeri olan Surlariçi’nin yüksek nitelikteki varlıklarının korunamamasının bölge için bir risk oluşturduğu, özellikle son birkaç yıldan beridir genç girişimciliği ve istihdamında öne çıkan bölgede gelecek planlamasına ihtiyaç olduğu, Güney Kıbrıs’tan gelen ve sayıları şimdiden kent nüfusunu aşmış olan yabancıların daha çok alışveriş ve konaklama yapmalarına neden olacak hazırlık ve girişimlerin organize edilmesi gerektiği vurgulandı. Bölgenin, Kamu-Vakıflar İdaresi ve özel girişimciliğin birlikte iş yapmaları için oldukça müsait olduğu bu iş modelinin mutlaka paydaşları ile birlikte tartışılması gerektiği üzerinde duruldu.”

Açıklamada, derneğin, 6 ilçede yürüttüğü arama toplantılarında elde ettiği sonuçları ilgili kurumlara taşıyıp gelişme sağlanması için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.