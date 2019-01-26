İş Kadınları Derneği: Asgari Ücret Dengeleri Bozdu

İş Kadınları Derneği, ekonomik örgütlerin görüşleri alınmadan, tek taraflı belirlenen asgari ücretin piyasa dengelerini bozduğunu savunarak, “Özel sektör çalışanlarının alım gücünü yükseltmeyi hedefleyen hükümet, tam tersine dolaylı yollardan tüm piyasanın pahalılaşmasına vesile oldu, özel sektörü çıkmaza sürükledi” açıklaması yaptı.
Dernek, “İş çevreleri için gerekli güncellemeler yapılmazsa, tüm tarafları temsil etmeyen bir komisyonda belirlenen asgari ücret piyasaya aynı oranda artış olarak yansımayacak, daha kötüsü, işletmelerde küçülmeye ve hatta kayıt dışı ekonomiye sebep olacak” değerlendirmesinde bulundu.
Asgari ücreti değerlendiren bir açıklama yapan İş Kadınları Derneği, “Birçok işletme halihazırda ayakta durmakta zorluk çekerken bu artış, gider ve gelir dengesizliğini artıracak, tüm sektörlerin kilitlenmesine neden olacak, işsizliği tetikleyecek ve kayıt dışı ekonominin büyümesine sebep olacak” ifadelerini kullandı.
Ticaret, üretim ve hizmet sektörlerinin önünü tıkayan sorunların giderilmesi için devletin ivedilikle adım atması gerektiğini belirten İş Kadınları Derneği, “Asgari ücretin dengeli belirlenmesi de bu adımların başında geliyor” vurgusunda bulundu.
Açıklamada şunlar da kaydedildi:
“Revize edilen asgari ücretle birlikte, ticarethane ve imalathanelerin elektrik ücretleri, devlet yatırımları ve banka faizleri gibi temel maliyetlerinde de revize edilmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenleme daralan ekonomiye bir soluk getirirken, istihdama da olumlu yönde katkı koyacak ve kayıt dışı işçiliğin de önüne geçilmesine neden olacak.”
Bu iskadini dernek baskani bayanin ev kirasindan marketteki sutten evdeki elektrik faturasindan haberi varmi acaba.
Herkes eşit koşullarda olunca kayıt dışılık sadece çalma geni ile alâkalı olur. Asgari ücretle değil. Fransada asgari ücret 2000 euroya yakın. Senin kafaya göre Fransa ekonomisi tamamen kayıt dışı mı?
Sizin bir defalık kuaför masrafını asgari ücretten fazla.
Size asgari ücretle yaşama cezası verilmeli ki anlayasınız.
Allah asgari ücretliye sabır ve hayatta kalabilme gücü versin. Survivor power
Bu piyasa değilmiydi döviz yükseldi siye a san z ye herşeye zam yapan. Şimdi de asgari ücretin yükselmesini mi bahane ediyorsunuz. Döviz düştü hanginiz mallarınızda indirim yaptınız. Aç gözlülük dam başka birşey değil bu!
Kesin kendilerinin masi 5 bin uzetidir yada baska kosullarda is verendir
Bu konusmayi yapanlarin hepsi is verendir.o yüzden bu kadar tepki veriyorlar.hele iclerindn bi tanesini tanirim 10kr.un hesabini yapar.en vok ona koymustur bu.cunku bitek kendileri kazanmak istiyor.ama vermeden almak Allaha mahsustur.