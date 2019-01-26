İş Kadınları Derneği: Asgari Ücret Dengeleri Bozdu

İş Kadınları Derneği, ekonomik örgütlerin görüşleri alınmadan, tek taraflı belirlenen asgari ücretin piyasa dengelerini bozduğunu savunarak, “Özel sektör çalışanlarının alım gücünü yükseltmeyi hedefleyen hükümet, tam tersine dolaylı yollardan tüm piyasanın pahalılaşmasına vesile oldu, özel sektörü çıkmaza sürükledi” açıklaması yaptı.

Dernek, “İş çevreleri için gerekli güncellemeler yapılmazsa, tüm tarafları temsil etmeyen bir komisyonda belirlenen asgari ücret piyasaya aynı oranda artış olarak yansımayacak, daha kötüsü, işletmelerde küçülmeye ve hatta kayıt dışı ekonomiye sebep olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücreti değerlendiren bir açıklama yapan İş Kadınları Derneği, “Birçok işletme halihazırda ayakta durmakta zorluk çekerken bu artış, gider ve gelir dengesizliğini artıracak, tüm sektörlerin kilitlenmesine neden olacak, işsizliği tetikleyecek ve kayıt dışı ekonominin büyümesine sebep olacak” ifadelerini kullandı.

Ticaret, üretim ve hizmet sektörlerinin önünü tıkayan sorunların giderilmesi için devletin ivedilikle adım atması gerektiğini belirten İş Kadınları Derneği, “Asgari ücretin dengeli belirlenmesi de bu adımların başında geliyor” vurgusunda bulundu.

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Revize edilen asgari ücretle birlikte, ticarethane ve imalathanelerin elektrik ücretleri, devlet yatırımları ve banka faizleri gibi temel maliyetlerinde de revize edilmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenleme daralan ekonomiye bir soluk getirirken, istihdama da olumlu yönde katkı koyacak ve kayıt dışı işçiliğin de önüne geçilmesine neden olacak.”