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İş kaybı yüzde 70!

Yapılan bir akademik çalışmada esnafın pandemiden önceki cirosu ile şimdiki cirosu arasında dağlar kadar fark var!

05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:07
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İş kaybı yüzde 70!

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Koordinatörü Hürrem Tulga, SES KIBRIS web tv’de konuştu. Tulga Oda’nın akademisyenlere yaptırdığı bir çalışmanın ellerine ulaştığını ifade ederek, çalışmadan bazı verileri paylaştı.

Tulga, “Yaptırdığımız bir araştırma var. Pandemi döneminde yani bir yıllık sürede bu ülkede iş kaybı tam yüzde 70’tir. Yani bir esnaf karı demiyorum bakım günlük 100 TL cirosu var iseydi, şu anda sadece 30 TL’lik bir ciro ile iş yapıyor” dedi.

Böylesi bir noktadayken durum hükümetin esnafa ayda bin TL’lik bir katkı dahi yapmadığını belirterek şöyle konuştu.

“Yüzde 70 iş kaybı demek; esnafın faturasını, harcamalarını, elektriğini, kirasını karşılayamaması demektir. Çalışanını ödeyememesi demektir. Keşke kardan yüzde 70 düşme olsaydı ama dediğim gibi cirodan yüzde 70 kayıp çok büyük bir kayıptır. Biz bu bilimsel çalışmayı akademisyenlere yaptırdık. Yoksa zaten biz bunu sahada görüyorduk böyle olduğunu ama şimdi bilimsel bir çalışma da var elimizde.”

“Kredilerden bin kadar insan yararlanabildi”

Raporun içeriğine ilişkin bilgileri düzenlenecek bir basın toplantısında duyuracaklarını ifade eden Hürrem Tulga, şöyle devam etti:

“Durum bu. İnsanımız ne yaptı, borçlanabilen borçlandı. Zaten sadece bin kadar insan kredilerden yararlanabildi. Onların da vadeleri geliyor. Yani muazzam taksitlerle yüz yüze gelecek esnaf. Çünkü öteleme de yapıldı. Esas borçlar eylülde geliyor. Çünkü ötelenmişti.”

İş kayıpları sonrasında çalışanların büyük oranda etkilendiğini anlatan Tulga, “14 ayda yüzde 60 daralma oldu. 8-10 kişi çalıştıran yer bunu 3-4’e çekti. 4 kişi çalıştıran personel sayısını 2’ye düşürdü. İş dönmeyince ilk çalışanlar gitti” diye konuştu.

Daha büyük işletmelerin şubelerini kapattığını söyleyen Tulga, “Bazıları şubelerini kapattı ama bazı işletmeler tamamen kapandı. Bu sürede 5 bin iş yeri kapısına kilit vurdu” dedi.

Ses Kıbrıs

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