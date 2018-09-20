İş kazalarına bir kurban daha!

03.09.2018 tarihinde, İskele’de Zong Zai Sitesinde inşaatı devam eden binanın birinci kat balkonuna tankerden su aktarmak için hortum çektiği esnada dengesini kaybederek 3.5 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralanan ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Bangaldeş uyruklu Rafıqul İSLAM (E-37), dün akşam saat 17:00 sıralarında yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.