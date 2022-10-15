İş kazası; Feci şekilde yaralandı

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.10.2022 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Alsancak’ta, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan A.I.(E-38), kullanımındaki beton pompası aracıyla inşaata sıva döktüğü esnada, dikkatsizliği sonucu demir pompa kolunun beton brikete çarpması sonucunda kopan briket parçalarının inşaat alanında çalışan Olexii HERHELIUK (E-38)’un başına düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmasına debep olmuştur. Olayda yaralanan Olexii HERHELIUK, kaldıırldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin aradından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Olayda ihmali görülen A.I.(E-38) ve şirket direktörü K.D.(E-40) tutuklanmış olup, soruturma devam etmektedir.