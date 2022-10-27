İş kazası!

27.10.2022 tarihinde, saat 14.00 sıralarında Güvercinlik'te Sanayi Bölgesi 4. Sokak üzerinde bulunan yapımı devam etmekte olan bu fabrika inşaatında çalışan Nurettin AKPINAR (E-60), kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Nurettin AKPINAR kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.