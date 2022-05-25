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İş kazasıyla ilgili önemli açıklama!

Birlikler, forkliftin yük ağırlığı nedeniyle devrildiğine yönelik yapılan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını kaydetti

25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:54
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İş kazasıyla ilgili önemli açıklama!

Narenciye İhracatçı Birlikleri, pazar günü, bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iş kazası hakkında basında yanlış haberler yer aldığını öne sürerek, forkliftin yük ağırlığı nedeniyle devrildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Birlikler adına açıklama yapan Fetli Bardakçıoğlu, olayın forklift sürücüsünün istif alanı içerisinde bahçeden kamyonla gelen yaklaşık 1 ton (1000 kg) ağırlığıyla hareket ederken meydana geldiğini, forkliftin kaldırma gücünün 1,600 kg olduğunu belirtti.

Bardakçıoğlu, “Forkliftin yük ağırlığı nedeniyle devrildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Basında yer alan forkliftin devrilmiş görüntüleri, kaza sonrasında kazazedenin hassas bir şekilde alınabilmesi için başka forklift tarafından bilerek devrilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bardakçıoğlu, bu kaybın herkesi derinden üzdüğüne de söyleyerek, merhumeye rahmet, yaslı ailesine sabır diledi.

Narenciye İhracatçı Birlikleri; Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği ve Akdeniz Narenciye İhracatçılar Birliği’nden oluşuyor.

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