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İş sağlığı ve güvenliği alanında ciddi adımlar atılacak

İş Sağlığı ve Güvenliği Birliği Başkanı Güvenç Yüksel beraberindeki heyet ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

27 Haziran 2019 Perşembe 12:43
İş sağlığı ve güvenliği alanında ciddi adımlar atılacak

Görüşmede İş sağlığı ve güvenliği konusu ve bu noktada neler yapılabileceği ele alındı. Güvenç Yüksel, iş sağlığı ve güvenliğinin bir kültür olduğunu ifade ederek, çalışmalarını da eğitim temelli olarak yürüttüklerini anlattı. Farkındalık yaratma hedeflerini daha da ileriye götürmek istediklerini vurgulayan, Yüksel birlik olarak taleplerini Faiz Sucuoğlu’na iletti.

Yüksel, Bakanlık bünyesinde İş sağlığı ve güvenliği biriminin kurulmasının da çok yerinde olacağı görüşünü belirtti.

Bakan Sucuoğlu da en büyük sorununun inşaat sektöründe olduğuna dikkat çekerek, iş sağlığı konusunda önümüzdeki günlerde Bakanlar Kuruluna götürülecek bir tüzük olduğunu anımsattı. Sucuoğlu birlik ile istişare içerisinde İş sağlığı ve güvenliği alanında ciddi adımlar atacaklarını kaydetti.

(BRT/MAIL

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Anahtar Kelimeler:
Iş Sağlığı
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