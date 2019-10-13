İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri konusunda bilgi verildi

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ilki gerçekleştirilen toplantıda Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar ve Bakanlık Müdürü Efsul Salel de hazır bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu toplantının başında yaptığı konuşmada iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin altını çizerek yapılan çalışmalara değindi.

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına İSG Tüzüklerinin hazırlanması konusunda teknik danışmanlık yapan Prof. Dr. Mürüde Çelikağ tüzükler ile ilgili İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği, Belediyeler Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları Derneğinden yetkililerine sunum gerçekleştirdi.

İSG Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü Ağustos ayında İşyerinde Risk Değerlendirilmesi Esasları Tüzüğü ile İnşaat İşlerinde İSG Tüzüğü 17 Eylül itibariyle Bakanlar Kurulundan geçmişti.

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