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İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri konusunda bilgi verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  tarafından hazırlanan, İnşaat İşlerinde İSG Tüzüğü, İSG Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü , İşyerinde Risk Değerlendirilmesi Esasları Tüzükleri hakkında  paydaş sektörlere  bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

13 Ekim 2019 Pazar 16:30
İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri konusunda bilgi verildi

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda ilki gerçekleştirilen toplantıda Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar ve Bakanlık Müdürü Efsul Salel de hazır bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu toplantının başında yaptığı konuşmada iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin altını  çizerek yapılan çalışmalara değindi.

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına İSG Tüzüklerinin hazırlanması konusunda teknik danışmanlık yapan Prof. Dr. Mürüde Çelikağ  tüzükler ile ilgili İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları  Birliği, Belediyeler Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları Derneğinden yetkililerine  sunum gerçekleştirdi.

İSG Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü Ağustos ayında İşyerinde Risk Değerlendirilmesi Esasları Tüzüğü ile İnşaat İşlerinde İSG Tüzüğü 17 Eylül itibariyle Bakanlar Kurulundan geçmişti.

DB/

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Anahtar Kelimeler:
Iş Sağlığı
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