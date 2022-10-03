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"İş yapamadığım yerde durmamın bir anlamı yok”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan ‘17. Saat’ programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu...

03 Ekim 2022 Pazartesi 20:12
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"İş yapamadığım yerde durmamın bir anlamı yok”



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT’de yayınlanan ‘17. Saat’ programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu...

Arıklı, yeni havayolu şirketinin kurulması için başlatılan süreci aktararak, şirketi kurmak istemelerindeki amaçlarının kar elde etmek değil, bilet fiyatlarını aşağıya çekmek olduğunu söyledi...

Bakan Arıklı ada ülkelerinde hava yolu ulaşımının büyük önem arzettiğini anımsattı ve “6 Bin TL’den aşağı uçak bileti yok. İki firma fiyatları domine ediyor. Uçak sefer sayıları artarsa fiyatlar da aşağıya iner. Yeni Havayolu için girişim başlattık. Para olmadan şirketin kurulması için Türkiye’deki havayolu şirketleri ile görüştük. Şirketin kurulması tüzük aşamasına geldi. Ancak bunu Bakanlar Kurulu’ndan geçiremedik.” dedi.

Arıklı, “Havayolu şirketi geçmişte de kurulamadı. Bu konuda kimse adım atamadı. Kimsenin yapamadığını YDP yapmaya çalışıyor diye engellenmeye çalışıldığını düşünüyorum” İfadelerini kullandı...

Yeni havayolu ile ilgili sıkıntıların bu hafta çözümlenmesini umduğunu kaydeden Arıklı, sorunun çözülmemesi halinde yapabileceğinin hükümetten çekilmek olacağını ifade etti.

Arıklı “Hazırladığım en önemli projem engelleniyorsa hükümette kalmamın bir anlamı yok. Bu kadar güzel bir proje Bakanlar Kurulu’ndan geçemiyorsa orada kalmamın bir anlamı yok” dedi.

Arıklı, 4.5G/5G internet projesinde de ilerleme kaydedilemediğini belirterek, bu konuda ihaleye çıkıldığını ancak bir takım sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

Bakan Arıklı, “İş yapmak istiyorum. İş yapamadığım yerde durmamın bir anlamı yok” dedi.

BRT

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Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanıErhan Arıklı
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